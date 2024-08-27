Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de TRT mensuplarına saldırılar İsrail'in gerçekleri örtme çabasıdır

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.