Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını en güçlü şekilde kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan ve sivillerin can güvenliğini hiçe sayan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, saldırıların Yemen'deki diplomatik çabaları da zarar verdiği belirtilerek, Husilere eylemlerine son verme çağrısı yapıldı.
Türkiye, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde" kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu saldırıların, aynı zamanda Yemen'deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar verdiği belirtilen açıklamada, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuldu.
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