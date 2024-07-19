Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki mevcudiyetini sona erdirmesini ve zararı tazmin etmesini istedi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki mevcudiyetini sona erdirmesini ve zararı tazmin etmesini istedi

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'işgal ve zulüm politikası' uyguladığının hukuki olarak teyit edildiğini belirterek, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vererek, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstereceğini vurguladı.

19.07.2024 20:03
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik "işgal ve zulüm politikası" uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere, İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki mevcudiyetini sona erdirmesini ve zararı tazmin etmesini istedi - Son Dakika

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