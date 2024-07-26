Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını anlamadığını görüyoruz

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, " İsrail'in, gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz. Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki açıklama şu şekilde:

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz. Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."