Dışişleri Bakanlığı: Kayseri'deki Olaylar Suriye'de Provokasyon Malzemesi Olmamalı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin "Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, dün Kayseri'de yaşanan çocuk istismarı ve bugün Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına saldırı ve Türk tırlarının yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir."