Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkı Türkiye\'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Harekat, Ada'nın tamamına barış getirmiştir. Ada'daki olayların tarihini ve uluslarası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir. Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir.

Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve Ada'da iki halk ve iki devletin varlığının kabülüyle mümkündür. Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz."