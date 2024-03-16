Dışişleri Bakanlığı, Kırım\'ın ilhakının 10. yıl dönümünde açıklama yaptı

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Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakının 10'ununcu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakının 10'ununcu yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir.

Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz.

Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz."