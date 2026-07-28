Dışişleri Bakanlığı'na Yeşil Dönüşüm Ödülü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'na Yeşil Dönüşüm Ödülü

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Dışişleri Bakanlığı, 'Kamu Yeşil Dönüşüm' ödülünü Güneş Enerjisi projesiyle kazandı.

Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde "Kamu Yeşil Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Diplomaside Yeşil Dönüşüm İçin Bir Adım: Güneş Enerjisiyle Güçlenen Türk Dış Temsilcilikleri" adlı projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde "Kamu Yeşil Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, proje kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde güneş enerjisi sistemi kurulum çalışmalarını yürüten görevliler adına ve Bakanlığı temsilen birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'na Yeşil Dönüşüm Ödülü - Son Dakika

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