Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Basın Mensuplarına Destek Açıklaması

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de basın mensuplarına yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."