Dışişleri Bakanlığı\'ndan Kore Uyarısı

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Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol'un sıkı yönetim ilanı, parlamentoya takıldı. Cumhurbaşkanı Seol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını açıkladı ancak ülkede başlayan siyasi kaos devam ediyor.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'deki Türk vatandaşlarına yönelik bir duyuru yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı Nöbetçi Telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır"