DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 18 Ocak'ta Nijerya'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nijerya'nın Gurara bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Yakıt Tankeri Patlamasına Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?