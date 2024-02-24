Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında çözüm çabalarını sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında çözüm çabalarını sürdüreceğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı\'nın 2. yılında çözüm çabalarını sürdüreceğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşın 2. yılında çatışmaların etkisinin büyüdüğünü ve olumsuz sonuçların derinleştiğini belirterek, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

24.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın 2. yılı geride bırakılırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

"Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerin sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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