Dışişleri Bakanlığı, Somali\'deki Terör Saldırısını Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin El-Dheer kentinde bugün düzenlenen terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'deki terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini kaydedildi.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla Somali halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, " Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.