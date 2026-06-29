Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a Taziye Mesajı

29.06.2026 07:58
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, dün Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde 28 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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