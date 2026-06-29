Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde 28 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.