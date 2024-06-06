Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluşu Kanunu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluşu Kanunu Yürürlüğe Girdi

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nı öngören kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, vakıf Bakanlığa ait veya tahsisli taşınmazların değerlendirilmesi, yükseköğretim kurumları kurma, personelin niteliklerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapabilecek. Ayrıca vakıf, taşınır ve taşınmaz mallar alıp satabilecek, şirket ve ticari işletme kurabilecek ve işletebilecek. Vakfın sahip olduğu taşınmazlar ise tapu harçları, emlak vergisi ve diğer resim ve harçlardan muaf olacak.

06.06.2024 02:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak. Vakıf, Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek çalışmalar yapabilecek. Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarına tahsis edilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alma, satma, kiralama; ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etme, takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunabilecek. Devlet iç borçlanma senetleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler alıp satabilecek, şirket ve ticari işletme kurabilecek ve işletebilecek.

Vakfın sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaf olacak.

Kaynak: ANKA

Vakıf, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluşu Kanunu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum
23:31 Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı Kaydedilen görüntüleri başını yaktı Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
00:42 Takımdan ayrılıyor mu Icardi’nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek
00:06 Adalet Komisyonu Başkanı’ndan tartışılan AYM kararlarına yorum Adalet Komisyonu Başkanı'ndan tartışılan AYM kararlarına yorum
23:16 Acun Ilıcalı’dan bomba transfer sözleri: ’Türkiye’ye gelmez’ denilen süper yıldızlar gelecek Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:32 İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi
22:31 Bağdat Caddesi’nde otelde yangın Bağdat Caddesi'nde otelde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 02:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluşu Kanunu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement