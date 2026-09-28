Dışişleri, Türkiye'nin İber-Amerika gözlemci başvurusunun kabulünden memnuniyet duydu - Son Dakika
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Dışişleri, Türkiye'nin İber-Amerika gözlemci başvurusunun kabulünden memnuniyet duydu

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci başvurusunun kabul edilmesinden memnuniyet duydu. Türkiye, 4-5 Kasım'da Madrid'de yapılacak 30. İber-Amerika Konferansı Zirvesi'ne ortak gözlemci statüsünde katılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurusunun kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemizin İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurusunun, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası sırasında gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu kararın alınmasına yönelik katkılarından dolayı, başta İber-Amerika Konferansı Dönem Başkanı İspanya olmak üzere, tüm üye ülkelere ve İber-Amerika Sekretaryası'na teşekkür edilen açıklamada, 4-5 Kasım'da İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de gerçekleştirilecek 30. İber-Amerika Konferansı Zirvesi'ne Türkiye'nin Ortak Gözlemci statüsünde katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik çok boyutlu politikası çerçevesinde, İber-Amerika Konferansı üyeleriyle mevcut işbirliğini derinleştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Kararın kasımda resmiyet kazanması bekleniyor

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde Ortak Gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, BM marjında gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edildi.

Söz konusu kararın, 4-5 Kasım'da Madrid'de düzenlenecek 30. İber-Amerika Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında resmiyet kazanması öngörülüyor.

Türkiye, Ortak Gözlemci statüsü için resmi başvurusunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İber-Amerika Konferansı Genel Sekreteri Andres Allamand'a hitaben yazdığı mektupla 3 Temmuz'da iletmişti.

Ortak Gözlemci statüsü, Türkiye'nin teşkilata üye ülkelerle siyasi diyaloğunu derinleştirmesine ve ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliği imkanlarını daha da genişletmesine katkı sağlayacak.

İber-Amerika Konferansı ve Ortak Gözlemci Statüsü

Guadalajara (Meksika) ve Madrid'de 1991 ve 1992 yıllarında düzenlenen Kurucu Zirvelerle oluşturulan İber-Amerika Konferansı, Latin Amerika ile İber Yarımadası'ndan 22 ülkeyi bir araya getiriyor.

Teşkilatın Genel Sekreterliği Madrid'de bulunuyor.

Konferansa üye ülkeler şöyle:

"Andorra, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, İspanya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Şili, Uruguay ve Venezuela."

Söz konusu teşkilata, diğer ülkeler "Ortak Gözlemci" sıfatıyla, uluslararası kuruluşlar ise "İstişari Gözlemci" sıfatıyla katılabiliyor.

İber-Amerika Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye ile birlikte Angola ve Hindistan'ın da Ortak Gözlemci statüsü için başvuruları kabul edildi.

Ortak Gözlemci statüsüne sahip diğer ülkeler ise Almanya, Belçika, Fas, Filipinler, Fransa, Güney Kore, Haiti, Hollanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg ve Macaristan.

İber-Amerika Konferansı nezdinde Ortak Gözlemci statüsü bulunan ülkeler, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri, Sektörel Bakanlar Toplantıları ve Dışişleri Bakanları, Ulusal Koordinatörler ve İşbirliği Görevlileri Toplantıları vesilesiyle kuruluş çatısı altında yürütülen faaliyetlere katılabiliyor.

Kaynak: AA
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