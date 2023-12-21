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DİSK, adil vergi sistemi için kanun teklifi çağrısı yaptı - Son Dakika
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DİSK, adil vergi sistemi için kanun teklifi çağrısı yaptı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, adil vergi sistemi için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmesi çağrısında bulundu. DİSK üyeleri, Kocaeli'de düzenlenen yürüyüşle gelirde adalet ve vergide adalet taleplerini dile getirdi. Çerkezoğlu, kanun teklifini Meclis'e ulaştırdıklarını ve tüm milletvekillerini destek vermeye çağırdıklarını belirtti.

DİSK, adil vergi sistemi için kanun teklifi çağrısı yaptı
21.12.2023 - 18:53,
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, adil vergi sistemi için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kocaeli'de İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen DİSK üyeleri, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganı ile İzmit Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Çerkezoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, gelirde adalet, vergide adalet için çıktıkları yolda Kocaeli'de yanlarında olan binlerce kişiyle, iradelerinin ve kararlılıklarının arttığını söyledi.

Edirne'den Kars'a bütün kentlerde işçilerle bir araya geleceklerini belirten Çerkezoğlu, kitlesel işçi buluşmalarıyla mücadelelerini büyüttüklerini anlattı.

Çerkezoğlu, DİSK'in hazırladığı 5 maddelik adaletli vergi sistemi için kanun teklifini Meclis'teki partilere ulaştırdıklarını aktararak, "TBMM'deki 600 milletvekilini, adil vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'ten oy birliğiyle geçirmeye çağırıyoruz. Mücadelemizi, taleplerimizi, TBMM'yi takip etmeye devam ediyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, bizim alın terimizle büyüyor bu ülke. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımızı almak için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Arzu Çerkezoğlu, Kocaeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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