DİSK, AYM eyleminde intihar eden emekli polis için emekli aylığı artışı istedi - Son Dakika
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DİSK, AYM eyleminde intihar eden emekli polis için emekli aylığı artışı istedi

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DİSK, AYM eyleminde intihar eden emekli polis için emekli aylığı artışı istedi
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DİSK, AYM önündeki emekli eyleminde intihar eden 60 yaşındaki emekli polisin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması, emeklilerin barınma, beslenme ve sağlık haklarının güvence altına alınması talep edildi.

(ANKARA) - DİSK, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Emeklilerin talepleri ertelenemez. Emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılmalı, tüm emeklilerin barınma, beslenme ve sağlık hakları güvence altına alınmalıdır" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DİSK, Şekeroğlu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'da, Anayasa Mahkemesi önünde insanca yaşam talebiyle bir araya gelen emeklilerin eyleminde hepimizi derinden sarsan bir acı yaşadık.

Seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önündeki eylem alanına giden emekli bir yurttaşımız burada yaşamına son verdi.

Merhum Ali Şekeroğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

Bu ülke tüm emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşam sürmesi için yeterli kaynaklara sahiptir. Her üç emekliden ikisinin emekli olduktan sonra da çalışmaya ya da iş aramak zorunda kalması kader değil, emeklileri bu koşullara mahküm eden sermaye yanlısı politikaların ve tercihlerin sonucudur.

Gelirde, vergide ve ülkede adalet giderek daha da bozulmakta, milyonların 'geçinemiyoruz' çığlıkları duymazdan gelinmektedir.

Emeklilerin talepleri ertelenemez. Emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılmalı, tüm emeklilerin barınma, beslenme ve sağlık hakları güvence altına alınmalıdır.

Emeklilerin insanca yaşayacakları adaletli bir düzeni kurmak hepimiz için bir onur mücadelesidir."

Kaynak: ANKA
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