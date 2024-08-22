DİSK Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için eylem yaptı - Son Dakika
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DİSK Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için eylem yaptı

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DİSK Gıda-İş Sendikası üyeleri, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan eylemde, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini dile getirdi. Eylemde maaşların yükseltilmesi, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, gelirde ve vergide adalet istendi.

22.08.2024 17:07
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(İSTANBUL)- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı. "Hastane işçisi köle değildir" ve "İnsanca ücret istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde; maaşların yükseltilmesi, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, gelirde ve vergide adalet istendi.

Kocaeli Darıca'da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde DİSK Gıda-İş Sendikası üyeleri, yemekhane işçilerinin talepleri için eylem yaptı. "Hastane işçisi köle değildir" ve "İnsanca ücret istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde yapılan açıklamada; maaşların yükseltilmesi, maaş promosyonları, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, emeğin tam karşılığı, gelirde ve vergide adalet talepleri dile getirildi.

DİSK Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için eylem yaptı
Kaynak: ANKA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekonomi, Farabi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için eylem yaptı - Son Dakika

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