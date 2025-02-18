DİSK'ten Gözaltılara Sert Tepki - Son Dakika
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DİSK'ten Gözaltılara Sert Tepki

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, muhalefete yönelik gözaltıları hukuksuz buldu ve eleştiride bulundu.

18.02.2025 13:31
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(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çok sayıda siyasi parti yöneticisinin ve gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "İktidar kendinden yana olmayan ve işçilerin, emekçilerin, emeklilerin yani halkın dertlerini dile getiren kim varsa bir gerekçe icat edilerek gözaltına alınmakta, tutuklanmaktadır. Geçmişte askeri darbe günlerinde yaşadığımız manzaraların benzerleri artık her gün yaşanmaktadır" dedi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen ev baskınlarıyla aralarında Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un da olduğu çok sayıda siyasetçi ve gazeteci gözaltına alındı. Konuya ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yazılı açıklama yaptı.

"Gözaltına alınanlar, düşündüğünü söylemekten, söylediğini yapmaktan çekinmeyen, hiçbir yere kaçmayan, düşüncelerini ve yaptıklarını her yerde savunan insanlardır" ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Savcılığa çağırılarak ifadeleri alınmak yerine evlerinin basılarak gözaltına alınmaları, bu sürecin hukuki bir süreç olmadığını göstermektedir. Son zamanlarda sıkça kullanılan bu yöntemin amacı, kendilerine itiraz edenleri, muhalefet edenleri suçlu göstermek, terörize etmek, korkutmak ve yıldırmaktır. Bu hukuksuzluklara son verilmeli ve gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan adaletsiz politikalarıyla toplumsal desteğini her gün daha fazla yitiren iktidar, ayakta kalmak için siyaseti yargı sopası ile dizayn etmeye çalışmaktadır. İktidar kendinden yana olmayan ve işçilerin, emekçilerin, emeklilerin yani halkın dertlerini dile getiren kim varsa bir gerekçe icat edilerek gözaltına alınmakta, tutuklanmaktadır. Geçmişte askeri darbe günlerinde yaşadığımız manzaraların benzerleri artık her gün yaşanmaktadır. Türkiye demokrasi ve cumhuriyetin temel ilkelerinden her gün daha fazla uzaklaştırılmaktadır. Bu gidişi durdurmak için, demokrasi için, cumhuriyet için acilen omuz omuza vermek şarttır. Koltuklarını halkın istek ve özlemlerine kulak vererek değil, siyaseti yargı eliyle dizayn ederek, toplumsal muhalefeti susturmaya çalışarak korumaya çalışanlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Halktan büyük bir güç yoktur."

Kaynak: ANKA

Arzu Çerkezoğlu, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK'ten Gözaltılara Sert Tepki - Son Dakika

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