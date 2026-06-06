DİSK'ten Rahmi Koç'a Tepki - Son Dakika
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DİSK'ten Rahmi Koç'a Tepki

06.06.2026 20:35
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DİSK, Rahmi Koç'un İzmir'de kadınlar ve Kürtleri hedef alan ifadelerini eleştirdi.

(ANKARA) - DİSK, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifadeleri eleştirerek, kadınları, Kürtleri ve hekimlik mesleğini hedef alan söylemlerin "fıkra", "mizah", "şaka" ya da "espri" adı altında meşrulaştırılamayacağını belirtti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı ifadelerle ilgili açıklama yaptı. DİSK, söz konusu ifadelerin kadınları, Kürtleri ve hekimlik mesleğini hedef aldığını savunarak tepki gösterdi.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan onuru sermayeden de, makamdan da, servetten de üstündür."

İzmir'de bir hastane açılışında, ülkenin en büyük sermaye gruplarından birinin temsilcisi tarafından kamuoyu önünde dile getirilen; kadınları, Kürtleri ve hekimlik mesleğini aşağılayan ifadeleri büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsan onurunu hedef alan, kadınları ve Kürt yurttaşları aşağılayan ve hekimlik mesleğinin saygınlığını zedeleyen ifadeler kabul edilemez. Bu ayrımcı ifadeleri ve bu ülkede Başbakanlık yapmış bir kişinin tepki göstermek bir yana bu ifadelere gülmesini kınıyoruz.

Toplumsal yaşamda ayrımcılığı, önyargıları ve nefret dilini yeniden üreten hiçbir söz; 'fıkra', 'mizah', 'şaka' ya da 'espri' adı altında meşrulaştırılamaz.

DİSK olarak çok iyi biliyoruz ki, emeğin, demokrasinin ve toplumsal barışın temelinde insan onuruna saygı vardır. Bir insanı cinsiyeti, dili, kimliği, etnik kökeni ya da mesleği nedeniyle küçümseyen anlayış; sadece hedef aldığı kesimlere değil, toplumun ortak yaşam değerlerine de zarar vermektedir.

Toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran ve nefret dilini besleyen bu anlayışa karşı; eşitliği, kardeşliği, dayanışmayı ve insan onurunu savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Rahmi Koç, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK'ten Rahmi Koç'a Tepki - Son Dakika

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