DİSK'ten Sendikal Haklar İçin Toplantı - Son Dakika
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DİSK'ten Sendikal Haklar İçin Toplantı

DİSK\'ten Sendikal Haklar İçin Toplantı

DİSK, sendikal hakların engellerinin kaldırılmasını talep etti, prosedürlerin demokratikleşmesini istedi.

09.10.2024 13:47
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle basın toplantısı düzenledi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın Beşiktaş'ta bulunan genel merkez binasında yapılan toplantıda, sendika ve örgütlenme hakkının bütün uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını söyledi.

Çerkezoğlu, Türkiye'de sendikal hakların kullanımının önünde son derece ağır engeller olduğunu iddia ederek, "Bu engellerden birisi toplu iş sözleşmesi yetki prosedürünün kendisidir. Toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların kullanımını ortadan kaldırılmasıdır. Daha önce çeşitli sendikalarımızın uzayan yetki itiraz davalarına ilişkin yaptığı başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararlarının sonrasında, yine Birleşik Metal-İş Sendikamızın başvurusu üzerine mahkeme verdiği kararda yetki davalarının uzun sürmesinin sendikal hak ihlali olduğunu bir kez daha tespit etti." diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi mevzuatının da bir an önce demokratikleşmesi gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, "Bakanlığın olumlu yetki tespitlerine karşı, işverenler tarafından açılan davaların toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmasının önüne geçilmesi yani bekletici sebep olmaktan çıkartılması gerekir. Bunun için de yasal düzenlemelerin derhal yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DİSK'ten Sendikal Haklar İçin Toplantı - Son Dakika

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