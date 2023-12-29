DİTİB, Alman Hükümetine Gazze\'ye Yardım Çağrısı Yaptı

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği( DİTİB) Alman hükümetine Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlama ve ateşkes için çaba göstermesi çağrısında bulundu.

DİTİB'in internet sitesinde yönetim kurulu üyelerinin Alman Hükümeti'ne yönelik yazdığı açık bir mektup yayınlandı.

Mektupta Gazze'de yaşanan ve dayanılmaz boyutlara ulaşan insani trajedinin Filistin'deki sivil halkın çektiği acı ve dram dünyanın dört bir yanındaki insanların yüreklerini dağladığına işaret dilerek, "Bir kez daha şiddete son verilmesi ve derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Federal Alman Hükümeti'ni Gazze'deki sivil halka daha fazla insani yardım yapmaya davet ediyoruz" denildi.

Gazze'deki sivil nüfus için temiz su, ilaç ve gıdaya erişimin neredeyse yok denecek kadar azalmış durumda olduğu belirtilerek, "12 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 21 bin kişi hayatını kaybetti. Tüm sivil nüfus, yerinden edilmiş ve umutsuzca savaştan kaçmak için sığınak aramaktadır. İsrailli sivil halk da 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen acımasız saldırının ardından ölen 1140 kişinin yasını tutmakta ve rehinelerin hayatından endişe etmektedir. Bu şartlar altında artık kimse bu insani felakete bigane kalamaz." ifadeleri kullanıldı.

Kısa süre önce kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararının ilgili tarafların takip etmesi gereken önemli bir adım olduğu hatırlatılarak İsrail hükümetinin Gazze'de daha fazla insanın acı çekmesine neden olmaması gerektiği kaydedildi.

Gazze'deki insanlık dramına karşı aklın sesi olmalı

Toplumsal tartışmaların ve siyasi çekişmelerin, koruma arayan insanlara yönelik girişimlere engel olmasına izin verilmemesi istenilerek, "Bu zorlu zamanlarda Federal Hükümet, aklın sesi olmalı ve uluslararası insan haklarının yanında yüksek sesle durmalıdır. Özellikle Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluk bağlamında, insan onurunun dokunulmazlığı yeniden teyit edilmeli ve Gazze'deki insanlara daha fazla yardım sağlanması için gösterilen çabalar yoğunlaştırılmalıdır. Ateşkes çağrısı yapan siyasi sesler, daha yüksek çıkmalı ve partiler üstü bir söylemle tezahür etmelidir. Almanya'nın gıda, hijyen ürünleri ve ilaç yardımı yanında Birleşmiş Milletlerin Yardım Ajansı ve Dünya Gıda Programı tarafından hayata geçirilecek yardım teşebbüsleri hayati önemi haizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnsan onuruna saygı için barış ve destek çağrısı

Almanya'da DİTİB'e bağlı 858 cami cemaatinin Alman hükümetini insan onurunun dokunulmazlığını savunması istenilerek bunun için de şiddet sarmalına son vermek üzere yoğun bir barış diplomasisinin sürdürülmesi ve Gazze'de acı çeken sivil halka daha fazla insani destek sağlanması çağrısında bulunuldu.

Müslümanların bu insani felaket karşısında son derece endişeli olduğunu vurgulanarak, DİTİB'in güvenli koridorların açılması durumunda kriz bölgesine yardım organize etmek için elinden gelen her şeyi yapacağı, sivillerin acımasızca öldürülmesini veya ölüme terk edilmelerinin artık görmezden gelinemeyeceği ifade edildi.