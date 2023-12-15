DİTİB, Almanya\'da eğitilecek din görevlilerinin lisans derecesine sahip olmasını şart koşuyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), her yıl Almanya'da eğitilecek 100 din görevlisinin, İslam ilahiyatı alanında lisans derecesine sahip olması şartının büyük önem taşıdığını, yetiştirilecek yeni din görevlilerinin, Türkiye'den geçici süreyle gönderilen din görevlilerinin yerini alacağını bildirdi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, Birliğin toplumsal hassasiyet ve beklentileri gözeten, dini ve teolojik öğretim geleneğine sahip 40 yıllık deneyimiyle Almanya'daki en büyük İslami dini cemaat olduğu vurgulandı.

Açıklamada "DİTİB'in 2006 yılında, birinci Alman İslam Konferansı'na davet edilmesinden ve Almanya'da eğitim gören ilahiyatçılara yönelik ilk siyasi taleplerden önce Uluslararası İlahiyat Programı'nı başlatması ve Almanya'da Müslüman ilahiyatçılar yetiştirmeye yönelik eğitimin temelini atmak amacıyla Frankfurt'taki Goethe Üniversitesinde finanse edilen bir kürsünün kurulmasına öncülük etmesi tesadüf değildir. Bu çizgide ilerleyen DİTİB, 2019 yılında Dahlem'de din görevlileri için kendi imam eğitim programını başlatmıştır." denildi.

Birliğin, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile devam eden görüşmeler kapsamında, imam eğitiminin yaygınlaştırılması için yeni bir konsept geliştirip sunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konsept önerisi, görüşmelere katılan tüm taraflarca olumlu karşılanmış ve önümüzdeki yıllarda, yılda 100 imamın eğitilmesini sağlamak amacıyla maddi kaynak oluşturma noktasında DİTİB'e destek sözü verilmiştir. Bu husus, kurumun mali ve insan kaynaklarını zorlayacak olsa da DİTİB'in din hizmetleri alanındaki uzmanlığını ve profesyonelliğini sürdürmesi için son derece önemli bir aşamadır. Mesleki standartlar açısından herhangi bir geri adım atılmaması ve eğitim için bir ön koşul olarak İslam ilahiyatı alanında lisans derecesine sahip olma şartının korunması büyük önem taşımaktadır."

Yeni uygulamaya ilişkin detayların gelecek yıl başında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede yetiştirilen yeni din görevlileri, Almanya'daki Müslümanlar ve tüm Alman toplumu olarak çok şey borçlu olduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'den geçici süre ile gönderilen din görevlilerinin yerini alacaklardır. Bu proje ile 5 Temmuz 1984'te kurulan DİTİB 40. yıl dönümünde yeni bir dönemi başlatmış olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Almanya ile DİTİB'in anlaşmaya vardığı duyurulmuştu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser imzasıyla dün yapılan açıklamada, Federal İçişleri Bakanlığının ülkede görev yapan ve Türkiye tarafından istihdam edilen din görevlilerinin gönderilmesine kademeli olarak son verilmesi konusunda DİTİB ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitim programıyla Almanya'da her yıl 100 din görevlisinin yetiştirileceği ve istihdam edilen din görevlisi kadar Türkiye'den gönderilenlerin azaltılacağı belirtilmişti.