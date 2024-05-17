DİTİB, Almanya\'da görev yapacak din görevlilerini yetiştirmek için eğitim programı başlattı

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Almanya Federal İçişleri Bakanlığı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'den atanarak gelen din görevlilerinin sayısının kademeli olarak azaltılarak ülkede görev yapacak din görevlilerinin DİTİB tarafından yetiştirilmesi için oluşturulan eğitim programının müfredatı belli oldu.

Almanya'da 40 yıldır faaliyet gösteren DİTİB'in faaliyetlerini Türk ve Alman kamuoyuna anlatmak için Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Genel Sekreter Eyüp Kalyon, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Onur ile Toplum ve İşbirliği Müdürü Zekeriya Altuğ katıldı.

DİTİB Genel Sekreteri Kalyon, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da 858 DİTİB camisinde görev alan din görevlilerinin çoğunluğunun Türkiye'den geçici süre görev yapmak için geldiklerini ve bunun kademeli olarak sonlandırılarak, kendi din görevlilerini burada kendileri yetiştireceklerini söyledi.

Kalyon, 2019 yılında Almanya'da din görevlisi yetiştirmeye başladıklarını ancak Almanya Federal İçişleri Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu eğitim sistemini genişleteceklerini anlattı.

Almanya'da 858 camilerinin bulunduğunu dile getiren Kalyon, "Sadece bugün değil gelecekte de sağlıklı din hizmeti sunabilmek için farklı modellere ihtiyacımız var. Türkiye'den gelip 4-5 yıl camilerimizde görev alan din görevlilerimiz yerine, din görevlilerimizi burada yetiştirip daha uzun süreli istihdam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kalyon, yeni eğitim programının müfredatının hazırlanarak tamamladığını belirterek şunları kaydetti:

"Almanya'da din görevlilerimizi yetiştirmek için yeni bir eğitim formatı başlatıyoruz. Türkiye'de ilahiyat mezunu olan, ikinci dil bilen ya da kültüre-sanata yatkınlığı olan ve müracaat eden kişileri Almanya'ya getirip burada özellikle Almanca eğitimi verip din görevlisi olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu kişileri, burada en az 10 yıl istihdam etmeyi planlıyoruz. 2 yıl sürecek eğitim programında, konaklama dahil olmak üzere tüm eğitim maliyetleri tamamen DİTİB'in kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır."

Kalyon, eğitim programına başvuranların öncelikle ilahiyat mezunu olması ya da İslami ilimlerden mezun olması gerektiğini belirterek, "Bu eğitime katılacak kişilerin DİTİB'de en az 10 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Askeri hizmet sorunu olmaması, sağlık sorunu olmaması gibi bazı şartlar da arıyoruz. Müracaatlara ilginin çok olacağını tahmin ediyoruz. İnternet üzerinden hazırlayacağımız link ile çevrim içi olarak müracaat edebilecekler." dedi.

Türkiye'den atanarak gelen din görevlilerinin sayısının kademeli olarak azaltılacağını söyleyen Kalyon, burada yetiştirilen imamların zaman içinde bu kişilerin yerini alacağını ifade etti.

Alman basın mensuplarının da ilgi gösterdiği toplantıda, DİTİB'in Almanya'da 40 yıldır yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.