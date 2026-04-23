DİTİB'den Almanya'ya İmam Eğitim Programı

23.04.2026 11:38
DİTİB, Almanya'da din görevlisi yetiştirmek için İmam Eğitim Programı başlattı, mezun sayısı 87'ye ulaştı.

Almanya'da 42 yıldır faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya Federal İçişleri Bakanlığı ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, camilerde görevlendirmek üzere başlattığı "İmam Eğitim Programı" çerçevesinde kendi din görevlilerini yetiştiriyor.

Almanya'da 864 caminin bağlı olduğu DİTİB'in Köln'deki genel merkezinde AA muhabirine açıklamada bulunan DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, 50'si kadın, 37'si erkek olmak üzere şu ana kadar 87 mezun veren program hakkında bilgi verdi.

Ilıkkan, Almanya'da artık sadece Türkiye'den gelen din görevlilerinin değil, bu ülkede yetişen din görevlilerinin de görev yaptığını belirterek, "İmam Eğitim Programı" ile Almanca bilen, Almanya toplumunu tanıyan ve DİTİB camilerinde kalıcı olarak görev yapabilecek yeni nesil din görevlileri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hem DİTİB Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) hem de Türkiye'deki İlahiyat Fakülteleri mezunlarının programda iki yıllık eğitim gördüklerini anlatan Ilıkkan, "2026'nın sonunda bir grup adayımız yine bu İmam Eğitim Programı'ndan mezun olmuş olacak. Dolayısıyla bunlar Almanca bilen görevliler olarak Almanya'da insanlarımıza dördüncü, beşinci nesle Almanca dilinde de hitap edecekler." dedi.

Ilıkkan, burada yetiştirdiklerinin yanı sıra Türkiye'den de din görevlilerinin gelmeye devam edeceğini aktararak, "Biz bu Almanca imam eğitimi konusunu önemsiyoruz. Almanya'ya son yıllarda büyük bir Müslüman nüfus gelmiş durumda ve bu da bizim DİTİB camilerimizin cemaat sayısını artırdı. Dolayısıyla din görevlilerimizin burada ortak din dili olarak Almancayı konuşması da önem arz ediyor." diye konuştu.

Bu mesleğe ilgi duyan gençlerin Uluslararası İlahiyat Programı'na müracaat etmelerini öneren Ilıkkan, şunları söyledi:

"UİP projemiz çok başarılı bir proje. Burada yetişen gençlerimiz Almancanın yanında İngilizce, Fransızca ve yan diller öğrenebiliyorlar. Türkiye'ye gittikleri zaman buradaki öğrencilerimizin bir kısmını oradaki ilahiyat fakültelerinde de eğitiyoruz ve orada Arapça da öğreniyorlar. Arapça ve Almanca burada camilerimizde cemaatimize hizmet ediyorlar."

Ilıkkan, gençleri bu göreve özendirmek istediklerini vurgulayarak, "Sevgili Peygamberimizin yapmış olduğu bir göreve onları davet ediyoruz. Bugün buradan gönderip Türkiye'de okuttuğumuz din görevlilerimizin sayısı Almanya'da neredeyse 300'e yaklaştı. Bu gurur verici bayan ve erkek olarak artık burada hem Alman toplumu hem kendi cemaatimize birkaç dille din hizmeti vermek durumundayız ve bunu başarıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece camide değil, sosyal hayatta da aktif görev alıyorlar

İstanbul İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve din görevlisi olarak geldiği Almanya'da DİTİB'in 2 yıllık eğitimini tamamlayan Talha Ballıkaya, eğitimde kendilerine toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde programlar, içerikler sunulduğunu dile getirdi.

Ballıkaya, burada eğitim gördükleri için Alman komşuları tarafından da sosyal hayatta daha iyi karşılandıklarını vurgulayarak, "Toplumu bilen, ortamı bilen hocalar olduğumuzu bildiklerinde, öğrendiklerinde onlar da bizleri sürekli programlara dahil ediyor. Dolayısıyla hem kendi derneklerimizde, camilerimizde hem de Alman komşularımızla birlikte böylelikle gerçekten güzel bir etkileşim oluyor." şeklinde konuştu.

Programın mezunlarından Havva Sümeyra Emrem ise "Türkiye'den gelen imamlar çok yoğun bir bilgi birikimine sahipler. Uzun zamandır meslek sahibi oldukları için biz onların tecrübelerinden ve ilimlerinden her daim çok faydalanıyoruz. Aynı zamanda burada yetişen ve bu imam eğitiminden geçen imamlarımız ise Almanya'da yetiştikleri için buradaki medeniyete, buradaki kültüre, buradaki dile sahip oldukları için burada tabii ki bir avantaj." dedi.

DİTİB'in bu eğitimlerini tüm ilahiyat mezunlarına tavsiye eden Emrem, din görevlilerinin görevlerinin sadece namaz kıldırıp kamet getirmek olmadığını, kadın din görevlisi olarak çocuklara ve gençlere din eğitimi verdiklerini, yetişkinlerle camilerde çeşitli dini sohbetler düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

