DİTİB ve TDV işbirliğiyle Afrika'da su kuyuları açıldı - Son Dakika
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DİTİB ve TDV işbirliğiyle Afrika'da su kuyuları açıldı

Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg ve Hessen Eyalet birlikleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle, Nijer, Liberya ve Kenya'da yaklaşık 25 bin kişiye hizmet verecek su kuyularının açılışını yaptı. Proje kapsamında, Nijer'in başkenti Niamey'e 800 kilometre uzaklıktaki Maradi bölgesinin Batayi ile Liberya'nın başkenti Monrovia'ya 300 kilometre mesafedeki Sankule köylerinde açılan su kuyusu ve çeşmeler, yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek. Ayrıca Kenya'da da su kuyusu açıldı ve gıda paketleri dağıtıldı.

10.07.2024 16:09
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Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg ve Hessen Eyalet birlikleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle, Nijer, Liberya ve Kenya'da yaklaşık 25 bin kişiye hizmet verecek su kuyularının açılışını yaptı.

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV'nin "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında, Nijer'in başkenti Niamey'e 800 kilometre uzaklıktaki Maradi bölgesinin Batayi ile Liberya'nın başkenti Monrovia'ya 300 kilometre mesafedeki Sankule köylerinde açılan su kuyusu ve çeşmeler, yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek.

Bu bölgelerde 2 mango ağacı da dikildi.

DİTİB Württemberg Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi ile TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, su kuyularının açılışı için bölgeye geldi.

Kuyu derinliğinin yaklaşık 100 metre olduğunu, suyun yüzeye elektrik panelleriyle çıkarıldığını kaydeden Harbi, burada yerel halkın suya kolaylıkla ulaşabilmesi için 12 çeşme ve 6 güneş panelinin yapıldığını belirtti.

Çeşmenin yanında 10 tonluk su deposu bulunduğunu, hayvanların yararlanabileceği yalakların da yapıldığını bildiren Harbi, uzun yıllar hizmet verecek kuyu için katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kenya'da su kuyusu açıldı, gıda paketi dağıtıldı

Öte yandan, DİTİB Hessen Eyalet Birliği üyesi Büdingen ve Bad Vilbel Mevlana Camisi derneklerince, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaklaşık 500 kilometre uzaktaki Kericho ve Kakamega eyaletlerinde 10 bin kişiye hizmet verecek su kuyusunun açılışı yapıldı.

Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Büdingen DİTİB Camisi Dernek Başkanı Orhan Bilal Ayyıldız, Bad Vilbel Mevlana Camisi Dernek Başkanı Sedat Köroğlu ve dernek yöneticileri, su kuyusunun açılışına katıldı.

Kericho eyaletinin Sondu köyünde Büdingen DİTİB Camisi ve Ekin Tunçer'in, Kakamega eyaletinin Musa köyünde ise Bad Vilbel DİTİB Mevlana Camisi'nin inşa ettirdiği su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı dualarla yapıldı.

Öte yandan, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi 650 aileye dağıtıldı, çocuklara hediyeler verildi.

Ümmü İbrahim yetimhanesini ziyaret eden heyet tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı, yetimhanenin bir aylık iaşesi temin edildi.

Hasta olup dağıtıma katılamayan ihtiyaç sahipleri de evlerinde ziyaret edildi. İhtiyaç sahiplerine gıda paketleri teslim edildi ve nakdi yardımda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DİTİB ve TDV işbirliğiyle Afrika'da su kuyuları açıldı - Son Dakika

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