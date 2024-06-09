Divriği'de Sel Felaketi: Hasar Tespit ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Divriği'de Sel Felaketi: Hasar Tespit ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Divriği\'de Sel Felaketi: Hasar Tespit ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinin ardından, hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Sel nedeniyle ilçe merkezinde bulunan iş yerleri ve araçlar zarar gördü. Divriği Belediyesi ve AFAD ekipleri, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

09.06.2024 17:05
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Sivas'ın Divriği ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

İlçe merkezinde dün sağanağın ardından oluşan su baskınlarında park halindeki araçlar ve bazı iş yerleri zarar gördü.

Divriği Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması yapılırken, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ise su baskınlarında zarar gören konut ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması başlattı.

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, selin hemen ardından belediye ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını belirtti.

Akbaş, selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, esnafın zararının giderilmesi için girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Sivas Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada su baskınlarından ilçe merkezindeki 11 iş yeri ve 7 aracın etkilendiği belirtildi.

Olayın hemen ardından ilçedeki ekipler tarafından başlatılan su tahliye çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam ettiği ve tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Yağıştan olumsuz etkilenen konut ve iş yerlerinde Sivas İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ve Sivas Defterdarlığı ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Divriği'de Sel Felaketi: Hasar Tespit ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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