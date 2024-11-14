Diyabet Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyabet Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Diyabet Günü\'nde Farkındalık Etkinliği

Edirne'de Trakya Üniversitesi, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaparak bilgilendirdi.

14.11.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalınca Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve bel bölgesi ölçümleri, sonuçlara göre bilgilendirme yapıldı.

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla "Diyabetin Farkında Olun, Sağlıklı Olun" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklendiğini belirten Ünsar, "Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol'un öncülüğünde düzenlediğimiz etkinlikte halkımızın kan şekerini ve tansiyonunu ölçüp, anket çalışması yapıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Hemşirelik 2. sınıf öğrencilerimiz de burada uygulamadalar. Diyabet önlenebilir bir hastalık. Dolayısıyla topluma bu farkındalığı kazandırmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Ülkü Dolaştır da stanttaki öğrencilerin çağırmasıyla tansiyon ve şekerini ölçtürdüğünü, gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Dolaştır, 2-3 aydır şekerini ölçtürmediğini, sonucun normal çıktığını ifade etti.

İbrahim Yılmaz da şekerinin biraz yüksek çıktığını, ölçüm sayesinde durumunu öğrendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Dünya Diyabet Günü, Tansiyon, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyabet Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Diyabet Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.