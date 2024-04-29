Diyabet Okulu\'nda tedavi gören hastalara diploması verildi

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Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi gören ve "Diyabette sağlıklı yaşam" konusunda eğitim alan hastalara "Diyabet Okulu Diploması" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında 6 yıl önce hastanede açılan Diyabet Okulunda sağlık çalışanları tarafından bugüne kadar 609 hastaya "diyabet hastalığında sağlıklı yaşam" konulu eğitim verildi.

Kaliteli yaşam hedefiyle açılan diyabet okulundaki eğitimler, diyabet oluşum mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabette akut ve kronik komplikasyonlar, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz, diyabette yaşam, diyabet hastalarında ayak bakımı, insülin tedavisi, insülin uygulama çeşitleri konularında diyabetli bireylerin yüz yüze katılımı ile veriliyor.

İç hastalıkları uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve 2 diyabet eğitim hemşiresi tarafından verilen eğitimlerde bu yılın ilk 3 ayında 55 hasta mezun oldu.

Mezuniyete hak kazanan katılımcılara törenle "Diyabet Okulu Diploması" verildi.