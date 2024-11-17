Diyabete Karşı Sağlıklı Şehir Hareketi Paneli Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde "Diyabete Karşı Sağlıklı Şehir Hareketi" kapsamında panel düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, sağlık konularına ilişkin öğretici programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile Dünya Diyabet Günü dolayısıyla "Sağlıklı Kentte Öncü Diyabete Karşı Güçlü Tepebaşı" sloganıyla diyabete dikkat çekmek için panel düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen Diyabete Karşı Sağlıklı Şehir Hareketi konulu panele meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve Tabipler Odası Başkanı Nesrin Ekici'nin açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Sağlık İşleri Müdürü Aslı Turla Ünügür'ün yaptığı panele geçildi. Panelde Prof. Dr. Birgül Kırel "Tip 1 Diyabet", Dr. Öğr. Üyesi Toygar Kalkan "Tip 2 Diyabet", Uzman Diyetisyen Bengisu Özer "Tip 1 Diyabette Beslenme", Dr. Öğr. Üyesi Hakan Uysal "Diyabetik Ayak", Dr. Melis Danışman Sonkurt "Diyabetle Mücadelede Ruhsal Zorluklar ve Melek Kesikbaş "Diyabette Yaşam Tecrübeleri" konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte yar alan Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi tarafından da katılımcılar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan çocukların yaptıkları resimler ve hazırladıkları notlar ise diyabet ağacına asıldı.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgesinin verilmesiyle sona erdi.