Diyabetik Yara Tedavisiyle İşine Dönüyor

Burdur'da diyabetik ayak yarası nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan hasta, gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuşarak yeniden işine dönmeye hazırlanıyor.

Burdur'da mobilya imalat işi yapan 53 yaşındaki Abdullah Uğur'un, uzun yıllardır mücadele ettiği şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara oluştu.

Oluşan yaraların 2 yıldır geçmemesi nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Uğur, Burdur Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğine başvurdu.

Burada 10 seans uygulanan torbalama ozon terapi ve majör ozon terapi tedavi yöntemiyle yarası iyileşen Uğur, tedavi sürecinde hastanenin diyabet okuluna da katılarak beslenme ve hastalık yönetimi konusunda eğitim aldı.

"Tedavim bitti yaram iyileşti işime geri döneceğim"

Abdullah Uğur, AA muhabirine, rahatsızlığından dolayı şubat ayında hastaneye başvurduğunu ve 10 seans ozon tedavisi aldığını söyledi.

Hastalığı sürecinde diyabet okulunda da gerekli bilgilerin verildiğini belirten Uğur, "Ayağımdaki yara yüzünden işe gidemediğim bir dönem oldu. Kış aylarında bile terlik giymek zorunda kalıyordum. Şimdi tedavim bitti yaram iyileşti ve işime geri döneceğim. Diyabet okulu sayesinde de şekerimi kontrol altına aldık." dedi.

Uğur, Burdur Devlet Hastanesi'nde bu işlemlerin başarıyla yapıldığının altını çizerek tedavi sürecine yardımcı olan doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti.

Dahiliye Uzmanı Doktor Esra Yüksel ise daha önce hastaya çeşitli tedaviler uygulandığını ama tedaviye olumlu yanıt alınamadığını bildirdi.

Hastanın polikliniğe geldiğinde kendisine ozon tedavisi yöntemini anlattıklarını kaydeden Yüksel, şöyle konuştu:

"Ozon terapi, oksijen molekülüne bir oksijen atomu ekleyerek 3 molekülü tıbbi ozon elde edip bunu hastaya uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bu hastamızda da iki tedavi yöntemini bir arada uyguladık. Onun antioksidan kapasitesine hastalığına uygun şekilde belirlediğimiz dozlarda uyguladık bir de ayağına yara olan kısmına torbalama tedavisi ve sonrasında yara etrafına lokal ozon tedavisi uyguladık."

Şeker hastalarına tavsiyede bulunan Yüksel, sağlıklı beslenmenin, egzersiz yapmanın ve evde düzenli şeker ölçümünün yapılması gerektiğini ifade etti.

Diyabet eğitim hemşiresi Ayşe Gülpınar Ergen ise diyabet okulunda hastalara, insülinlerini nasıl kullanacaklarını, ilaç tedavilerini, genel olarak şeker eğitimlerini, vücut bakımlarını nasıl yapacaklarını anlattıklarını, daha sonra dahiliye uzmanlarının, endokrin uzmanının, diyetisyenin, fizyoterapistin, psikologların hasta ve hasta yakınlarına eğitim verdiklerini ifade etti.