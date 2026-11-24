Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar Karşısında Fetva Kurulları" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş başkanlığında yapılan toplantının sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Küresel ölçekte yaşanan hızlı toplumsal dönüşümler ve uzmanlık gerektiren meseleler karşısında fetva meclislerinin hayati bir önem taşıdığı belirtilen bildirgede, "İslam dünyasının maruz kaldığı bölgesel ve küresel sorunlar karşısında fetva heyetleri, Müslümanları birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ve yardımlaşmaya teşvik etmelidir." ifadesi kullanıldı.

Kur'an'da zikredilen "mutedil" ve "örnek ümmet" vasfının fetva süreçlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanan bildirgede, "Günümüz meselelerinin çok boyutlu bir yapıya sahip olması ve farklı alanlarda uzmanlık gerektirmesi, heyet içtihadını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla tıp, genetik, ekonomi, gıda bilimi ve teknolojisi gibi farklı disiplinlerin uzmanlarıyla birlikte çalışan kurumsal fetva yapıları güçlendirilmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

"Yapay zeka uygulamaları fetva makamı olarak görülmemelidir"

İslam toplumlarının bilişim teknolojisinin etkisiyle fetva karmaşasına doğru sürüklendiğinin görüldüğü belirtilen bildirgede, şu ifadeler yer aldı:

"Fetva kurumları dijital mecralarda görünürlüğünü ve etkinliğini artırmalı, fetvaların daha erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Yapay zeka uygulamaları birer araştırma aracı olarak kullanılabilir. Ancak söz konusu uygulamalar fetva makamı olarak görülmemelidir. İçtihat ve fetva metodolojisi, bağlam bilgisi ve insani sorumluluktan yoksun yapıları nedeniyle bu uygulamalardan fetva almanın doğru olmadığı ve bu durumun fetva karmaşasına sebep olabileceği unutulmamalıdır. İçtihat ve fetvada sosyal gerçeklik göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda günümüz dünyasında yaşanan sosyo-ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişimlerin etkileri fetva çalışmalarında dikkate alınmalıdır."

Fetvalarda kullanılan dil ve üslubun kuşatıcı ve birleştirici olması gerektiğinin altı çizilen bildirgede, "Fetva meclisleri toplumun dini bilincini geliştirmeye yönelik eğitim ve irşat sorumluluklarını göz ardı etmemelidir. Fetva kurulları, ateizm, deizm, apateizm ve agnostisizm gibi çağdaş inanç sorunlarına ve zihniyet problemlerine karşı duyarlı olmalı, dini şüphe ve arayışlara cevap verecek kuşatıcı ve ikna edici ilmi çalışmalar yürütmelidir." açıklaması yapıldı.

Evlilik önündeki ekonomik ve sosyal engeller, artan boşanma oranları ve azalan doğurganlık gibi sebeplerle aile kurumunun oldukça zayıfladığının görüldüğü ifade edilen bildirgede, "Ümmetin geleceğini yakından ilgilendiren bu hususta toplumu bilinçlendirmek için fetva meclisleri etkin bir rol almalıdır. İnsanı ve insanın geleceğini tehdit eden, onu fıtrattan uzaklaştıran ve toplumsal yapıyı tahrip eden küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı fetva meclisleri gerekli uyarı görevini yerine getirmelidir." ifadeleri kullanıldı.

"Fetva kurulları, zulme maruz bırakılan tüm mazlumların haklarını savunmalıdır"

Fetva meclislerinin, kriz ve doğal afet dönemlerinde toplumun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli fetvaları zamanında çıkarması gerektiği vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Başta Gazze ve Filistin olmak üzere en temel insan haklarının hunharca çiğnendiği ve sistematik zulmün yaygınlaştığı günümüzde fetva kurulları, adaletin ve hakkaniyetin yanında net bir duruş sergilemeli, yeryüzünün farklı coğrafyalarında zulme ve mağduriyete maruz bırakılan başta Müslümanlar olmak üzere tüm mazlumların haklarını savunmalıdır. Günümüzde göç ve iltica ümmetin başlıca meselelerinden birisi haline gelmiştir. Fetva meclisleri bu konuda Müslümanların sorunlarına duyarsız kalmamalı, mültecilere karşı dini ve insani sorumluluklar hususunda ümmetin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır."

Fetva kurullarının, gayrimüslim toplumlarda yaşayan Müslümanların inançlarına uygun bir yaşam sürebilmeleri ve dini kimliklerini korumaları hususunda bilgi üretmeye özellikle hassasiyet göstermesi gerektiği kaydedilen bildirgede, "Fetva kurulları, İslam ile yeni tanışan mühtedilerin sahih dini bilgi edinmeleri noktasında desteklenmeleri ve istismar edilmelerinin önlenmesi gibi konulara öncelik vermelidir. Gıda başta olmak üzere ürün ve hizmet sunumlarının küreselleştiği günümüzde fetva meclisleri helal kriterlerinin belirlenmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması noktasında işbirliği içerisinde olmalıdır." açıklamasına yer verildi.