Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile Büyüklerinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile Büyüklerinin Önemini Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde verdiği hutbede, aile büyüklerinin önemine değindi. Erbaş, büyüklerin çocukları yetiştirmek için yaptığı fedakarlıkları vurgulayarak, onlara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, birlik ve beraberlik medeniyetinin önemine vurgu yaparak, Müslümanlara birlik çağrısında bulundu ve Gazze'deki zulmün son bulması için dua etti.

26.07.2024 14:53
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim medeniyetimiz birlik medeniyetidir, birlikte mutlu olma medeniyetidir, dayanışma medeniyetidir, sevgi ve saygı medeniyetidir." dedi.

Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Başta anne baba olmak üzere aile büyüklerinin rızasını almanın cennete ulaşmanın en büyük anahtarlarından biri olduğunu dile getiren Erbaş, "Aile büyüklerimiz, rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı, güvenin teminatıdır, yoklukları ise yürek

yarası, gönül sızısıdır. Onlar, ailemizi bir arada tutan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha da güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun, sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay aşarız." dedi.

Büyüklerin çocuklarını yetiştirmek için bir çok fedakarlıkta bulunduğunu söyleyen Erbaş, "Büyüklerimiz, bizleri yetiştirmek için nice fedakarlıkta bulundular. Tecrübeleriyle bize her daim rehberlik ettiler. Sevgi ve saygıyı, iyilik ve adaleti, hürmet ve muhabbeti onlardan öğrendik. Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız onlar oldu. Milli ve manevi değerlerimizi onlar bize aktardı. Çünkü eğitimin ilk alındığı yer ailedir. Bizim ilk öğretmenlerimiz anne ve babamızdır. Anne ve babalarımız sizler çocukların rol modellerisiniz o yüzden onlara doğru bilgiyi öğretin ve rol model olun." ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların son dönemlerde yalnızlığa terk edildiğini belirten Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Büyüklerimizi anne ve babalarımız yalnız bırakmayalım. Onları evlat hasreti içerisinde bırakmayalım diye milletimizi uyarıyoruz. Bir çok insan huzur ve mutluluğu bireysellikte arar hale geldi. Oysa ki bizler aile fertlerimizle, büyüklerimizle ve akrabalarımızla ilgilenmeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. Bizim medeniyetimiz birlik medeniyetidir, birlikte mutlu olma medeniyetidir, dayanışma medeniyetidir, sevgi ve saygı medeniyetidir. Bugün bize düşen, büyüklerimize şefkat ve merhametle muamele etmektir. Onlara gönül alıcı hoş sözler söylemek, kalplerini asla kırmamaktır. Ziyaretlerimizle, ilgi ve alakamızla hayır dualarına mazhar olmaktır. Hayatlarını kolaylaştırmak için atacağımız her bir adımın bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıracağını unutmamaktır. Değerlerine bağlı, anne ve babasına saygılı, büyüklerine hürmetkar, bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmenin gayretinde olmaktır."

Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Erbaş, Gazze'de yaşanan zulmün son bulması için de dua etti.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Gazze, Sinop, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile Büyüklerinin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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