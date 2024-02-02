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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bolu'da cuma namazı kıldırdı, hutbe verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bolu 2. Dönem Türkiye Geneli Kış Kamp alanında cuma namazı kıldıran Erbaş, açık alanda hutbe okudu.

Kampa katılan gençlere seslenen Erbaş, "Bu çağları Kur'an rehberliğinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnekliğinde, milli ve manevi değerlerimizin ışığında geçirmek en kıymetli sermayeniz olacaktır." dedi.

Erbaş, gençlerin burada kardeşçe birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergilediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Zorlukları ve sıkıntıları aşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini öğreniyorsunuz. Disiplini, düzeni, istişareyi, zorluklarla başa çıkmayı, kendi isteğinizle gönüllü olarak bu zor şartlarda öğreniyorsunuz. Asker milletin asker çocukları ve gençleri adeta buralarda askerliğe hazırlanıyor. Başarıya ulaşmak için el ele, gönül gönüle vermenin ne kadar gerekli olduğunun burada, izcilik faaliyetlerinde tecrübesini, alıştırmasını yapıyorsunuz. Cenabıhak, burada öğrendiğiniz her türlü güzel davranışı, disiplini, edebi, adabı, ahlakı hayatınızın tamamına aktarmayı, ömrünüzün sonuna kadar nasip eylesin."

"Asrın birlikteliğini gerçekleştirdik"

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erbaş, "Asrın felaketini yaşadığımız o günlerde 'asrın birlikteliğini' gerçekleştirdik elhamdülillah. İnsanlığa örnek olacak bir kardeşlik destanı yazdık. Bütün zorlukları hep birlikte aşmaya çalıştık. Gönülleri yıkılan, umutları kaybolan kardeşlerimize devletimiz ve aziz milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Yaraları hep birlikte sardık." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin bir an önce özgürlüğe kavuşması için dua ettiklerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tarih boyunca bu millet, bu medeniyetin çocukları hep zalimin karşısında mazlumun yanında yer almıştır. İşte sizler izci gençler olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alma ruhuyla yetişiyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun."??????? dedi.

Ali Erbaş, hutbeyi, "Anne babalarınıza ve sizleri eğiten hocalarınıza saygıda kusur etmeyin. Yaşlılara ve büyüklerinize hürmet edin. 'Büyüklerine hürmet, küçüklerine merhamet etmeyen bizden değildir' Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizi Allah'a yaklaştıracak, kötülüklerden uzaklaştıracak namazlarınızı kılın ve sakın namazlarınızı ihmal etmeyin. Asla yalan söylemeyin ve her daim haramlardan uzak olun." sözleriyle tamamladı.