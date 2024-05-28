Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere kurban hisselerini ulaştırmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıtıklarını belirterek, "Biz vasıtayız. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları tarafından iyilik atölyelerinde üretilen el sanatları eserlerinin sergilendiği "İyilik ve Sanat" temalı Hayır Çarşısı'nın açılış programında konuştu.

İslam medeniyetinde güzel sanatların her zaman ön planda olduğunu söyleyen Erbaş, Allah'ın güzel isimlerinin, yarattığı kulları tarafından hat, musiki, ebru, resim, tezhip ve diğer pekçok sanatta sergilendiğini belirtti.

TDV Kadın Kollarının 2020'den itibaren faaliyetlerine başladığını ifade eden Erbaş, "Bugün ülkemizin 81 ilinde teşkilatlandı hamdolsun. İlçelerde de teşkilatlanmaya başlandı. Kadın kolları kurulduktan sonra vakfımıza büyük bir hareket geldi. Şu anda yapmış olduğumuz bu etkinlik kadın kollarımızın çalışmaları neticesinde ortaya çıktı. Kadın gönüllülerimizin çalışmaları gittikçe artıyor, hızlanıyor." diye konuştu.

Bir organizasyona kadın eli değdiği zaman oradaki bereketin arttığını vurgulayan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları ve gönüllüler çalışmalarının bunun en büyük örneği olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

TDV logosunun altındaki "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" yazısını anımsatan Erbaş, "Çünkü dünyayı iyilik değiştirecek. 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız' buyuruyor Rabbimiz. Vakıf anlayışı bu yardımlaşmanın en önemli örneklerinden birisidir. Çünkü vakıf anlayışı yardımlaşma mefkuresi üzerine kurulmuştur. Onun kurucusu da peygamber efendimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

TDV'nin yurt içinde 81 il ve 922 ilçe, yurt dışında ise 149 ülkeye ulaştığını bildiren Erbaş, "Şu an Kurban Bayramı yaklaştığı için tam bir kurban seferberliği içerisine girdik. Ülkemiz ihtiyaç sahibi insanlara bu vesileyle kurban ulaştırmak istiyoruz. Deprem bölgesinde konteyner kentlerde yaşayan depremzede kardeşlerimize kurban hisselerini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz vasıtayız. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır." açıklamasını yaptı.

Erbaş, daha sonra Hayır Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi.