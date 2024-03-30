Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İSAM\'ın amacının Kur\'an-ı Kerim\'le bütün insanları aydınlatmak olduğunu söyledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) ansiklopediyle, yazılan kitaplarla, bütün makalelerle amaçlarının Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları aydınlatmak olduğunu söyledi.???????
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İSAM tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programına katıldı.
Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam ansiklopedisinin sadece milletin değil İslam medeniyetinin yüz akı olduğunu kaydetti.
İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu belirten Erbaş, Müslümanların ilme, irfana, bilgiye, hikmete sarıldığı asırlarda hep öncü olduklarını, bütün aleme nizam verdiklerini, İslam medeniyetinin bütün alemin karanlığını ilimle aydınlattığını kaydetti.
Erbaş, Kur'an-ı Kerim'deki "Ey Muhammed, kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik." ayetini aktararak, "İSAM'da ansiklopediyle, yazılan kitaplarla, yazılan bütün makalelerle amacımız Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları aydınlatmak." ifadesini kullandı.
"İSAM olmasaydı nice hocalarımız kapalı bir kutu gibi kalacaktı"
İslam Ansiklopedisi'nin güzel amaçlarla kurulduğunu, güzel bereketlere vesile olduğuna işaret eden Erbaş, "Burada nice hocalarımız emek verdiler, mesai harcadılar. Belki de burası olmamış olsaydı nice hocalarımız kapalı bir kutu gibi kalacaktı. Onları tanıyamayacaktık, millet tanıyamayacaktı, alem onları tanıyamayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilmin aşk işi olduğuna ve azim gerektirdiğine dikkati çekerek, yorgunluk ve bezginliğin hiçbir zaman ilim adamının yanına yaklaşamayacak kavramlar olduğunu bildirdi.
Programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş ile İslam Ansiklopedisi'nin madde yazarları ve İSAM personeli katıldı.
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