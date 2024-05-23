Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İyilik Ödülleri, dünyadaki sorunlara karşı bir umut ışığıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İyilik Ödülleri, dünyadaki sorunlara karşı bir umut ışığıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İyilik Ödülleri, dünyadaki sorunlara karşı bir umut ışığıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nin, dünyadaki savaş, şiddet, terör ve yoksulluk gibi sorunlarla mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti. Erbaş, İslam'ın insanları iyiliğe, cömertliğe, adalete ve merhamete davet ettiğini vurgulayarak, iyiliğin gücüne dikkat çekti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattığını ve çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti. Erbaş, kötülüğü ortadan kaldırmanın yolunun iyiliği egemen kılmaktan geçtiğini söyledi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

23.05.2024 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hemen hemen bütün coğrafyalarda yaşanan savaş, şiddet, terör, yoksulluk gibi sorunlar yeryüzünü kasıp kavurduğunu belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu süreçte, iyiliği yeniden hayatın merkezine, insanlığın gündemine taşımayı gaye edinen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri daha da anlamlı hale gelmektedir." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Erbaş, İslam'ın, dünya ve ahiret huzuru için insanları iyiliğe, cömertliğe, adalete, merhamete davet ettiğini hatırlattı.

Erbaş, "Yüce Rabbimiz, 'İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde iyilikle ortadan kaldır.' buyurmak suretiyle bizlere her halükarda iyilik yapmayı emretmekte ve iyiliğin gücüne vurgu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirten Erbaş, "Hemen hemen bütün coğrafyalarda yaşanan savaş, şiddet, terör, yoksulluk gibi sorunlar yeryüzünü kasıp kavurmaktadır. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, iyiliği yeniden hayatın merkezine, insanlığın gündemine taşımayı gaye edinen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri daha da anlamlı hale gelmektedir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan her yere, herhangi bir ayrım gözetmeden iyilik elini uzattığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"2023 yılı itibarıyla 750 bini bulan vekaletle kurban hissesiyle ülkemizin her yerinde ve 7 kıtada bayram sevincine katkı sunuyoruz. Böylece TDV, dünyanın 149 ülkesinde ve ülkemizin her yerinde milyonlarca insana milletimizin cömertliğini ve devletimizin büyüklüğünü tanıtmaya vesile olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında öncülük ettiğimiz ramazan paketleri, zekat ve sosyal yardımlarla, inşa ettiğimiz cami ve külliyelerle, 40'ı aşkın dil ve lehçede yayınladığımız eserlerle, yurt içinden ve yurt dışından eğitimine katkıda bulunduğumuz on binlerce öğrenciyle, İslam Araştırmaları Merkezi, 29 Mayıs Okullarımız, 29 Mayıs Üniversitemiz ve daha pek çok farklı alanda yaptığımız faaliyetlerle Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak iyiliğin iyileştirici gücüne destek olmaya gayret ediyoruz."

"550 bin etkinliğimize 9 milyon gencimiz katıldı"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Küresel, fesat, ifsat, fitne ve tefrika şebekelerinin, sapkın anlayışların, terör örgütlerinin özellikle hedef kitle olarak seçtiği çocuklara, gençlere, aileye yönelik hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. TDV'nin de desteğiyle bu kapsamda 1723 manevi danışman, 2000 kadar gençlik koordinatörü, 1649 Diyanet izci lideri ile 1198 Diyanet gençlik merkezinde kişilik ve kimlik oluşumunda çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik etmeye, rol model olmaya, milli manevi değerleri aşılamaya, sahih dini bilgiyi aktarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2023'te sadece gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 88 projeyle din, eğitim, kültür, sanat, spor, izcilik, kişisel gelişim, dil ve benzeri alanlarda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "550 bin kadar etkinliğe yaklaşık 9 milyon gencimiz katılmıştır. Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik binlerce program yaptık, Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinde 2023'ten bugüne kadar gerçekleştirilen binlerce faaliyete 3 milyonu aşkın vatandaşımız katıldı." dedi.

Başkan Erbaş, kötülüğü ortadan kaldırmanın yolunun iyiliği egemen kılmaktan geçtiğini dile getirerek, "Bunun için de iyiliği isteyenler ve savunanlar olarak bizler, kötülüğün, fitne ve fesadın peşinde koşanlardan daha çok, daha güçlü, daha sistemli çalışmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 150 bin kadar hocamızla ve onların aileleriyle bu mefkure doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yoksulluk, Ali Erbaş, Türkiye, İyilik, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İyilik Ödülleri, dünyadaki sorunlara karşı bir umut ışığıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 01:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İyilik Ödülleri, dünyadaki sorunlara karşı bir umut ışığıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement