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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam'da şehit Mehmetçikler için dua etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam'da şehit Mehmetçikler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehit Mehmetçikler için dua etti. Erbaş, gençlerin ibadet eden nesiller olarak yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunurken, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslümanlara yapılan zulme dikkat çekti ve şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam\'da şehit Mehmetçikler için dua etti
21.01.2024 - 14:56,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehit Mehmetçikler için dua etti.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Merkez Aşağı Camisi'nde sabah namazını kıldırıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından yaptığı konuşmada, gençler ve çocukların ibadet eden nesiller olarak yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Hz. İbrahim, 'Rabbim beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan, devamlı kılanlardan eyle' diye dua etti. İşte bizler Hz. İbrahim'in kabul olunmuş dualarıyız. Biz de neslimiz için, çocuklarımız için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yapılan zulme dikkati çeken Erbaş, "Dünyanın farklı yerlerinde mazlum duruma düşmüş, zalimlerin, işgalcilerin zulmü altında inim inim inleyen Müslümanlar var. Nerede? İşte Kudüs'te, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Keşmir'de, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar var, onlara dua edelim." diye konuştu.

Erbaş, konuşmasının ardından, şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua etti.

Kaynak: AA

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