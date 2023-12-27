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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının seneidevriyesinde anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının seneidevriyesinde anma mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Erbaş, Ersoy'u aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olarak nitelendirerek, rahmet ve minnetle anıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy\'u vefatının seneidevriyesinde anma mesajı yayımladı
27.12.2023 - 11:06,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının seneidevriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının seneidevriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının seneidevriyesinde anma mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının seneidevriyesinde anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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