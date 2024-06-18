Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etmedik' - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etmedik'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet ettiği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Erbaş, Suudi Arabistan'ın geçen yıl yaşanan kural dışı hac ibadeti sorununu çözmek için bazı ülkelere Mekke'ye girişi yasakladığını ve bu konuyu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığından bir yetkilinin konuşmasının sosyal medyada çarpıtılarak paylaşıldığını ve hiçbir vatandaşın Suudi Arabistan mercilerine şikayet edilmediğini vurguladı.

18.06.2024 10:54
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(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet, Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti diyorlar. Bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de kimseye şikayet etmedik" dedi.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği yönündeki iddialara ilişkin, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'ndeki bayramlaşma sırasında açıklama yaptı.

Geçen yıl hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda sıkıntı yaşandığını, bu sorunu diğer ülkelerin de yaşadığını söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan geçen sene yaşanan bu sıkıntının ardından 2023 yılı haccı sonrasında çeşitli ülkelere, hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığına dair yazıları gönderdi. Suudi Arabistan'ın resmi yazı ile gelen bu talebini kamuoyuyla defalarca paylaştık. Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok. Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet, Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar. Bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de kimseye şikayet etmedik."

"Bazı kesimler kendi bildiğini okuyor"

Söz konusu iddiayı ortaya atanların, Diyanet İşleri Başkanlığından bir yetkilinin konuşmasının yer aldığı video ile birleştirerek sosyal medyadan paylaştıklarını kaydeden Başkan Erbaş, "O video konuşması hacdan iki ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bizim ekip başkanları ve diğer görevlilere yaptığımız eğitim seminerinde, 2023 yılına ait yaşanılan birtakım hususların şikayetiyle alakalıydı. 2023 yılında vatandaşlarımıza bu sıkıntıları haksız yere yaşatan kişilerle, yetkisiz şirketlerle ilgili bir şeydir. Bunu 'Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızı, Suudi Arabistan mercilerine şikayet ettiğimiz' şekline dönüştürmek çok büyük bir çarpıtma. Hiçbir arkadaşımız, tek bir vatandaşımızı Suudi Arabistan mercilerine şikayet etmemiştir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etmedik' - Son Dakika

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