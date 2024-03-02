Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Samsun\'da Sabah Namazı Buluşması\'na katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Samsun'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İl Buluşmaları programı kapsamında gittiği Samsun'da il müftülüğünce 75. Yıl Camisi'nde düzenlenen etkinlikte sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından cemaate hitap eden Erbaş, Allah'ın Kur'an'da sabredenleri müjdelediğine dikkati çekerek, hem musibetlere karşı hem de iyilikleri, güzellikleri devam ettirmek için sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Ailene namazı emret." ayetini hatırlatan Erbaş, nefsin eğitiminin ibadetlerle olacağını ve namazın da insanları bu kötülüklerden alıkoyacağını belirtti.

Erbaş, "Öyle bir namaz kılmalıyız ki bizi sıratı müstakimde daim kılsın. Namazımız her türlü kötülükten, hatadan bizleri uzaklaştırır. İbadetlerin amacı budur. İbadetler hem şükrümüzün bir ifadesi hem de bizi daha iyi Müslüman yapmanın, daha iyi insan yapmanın vasıtasıdır." ifadelerini kullandı.

Mazlumlar için dua etti

Konuşmasının ardından Mehmetçik ve Filistinliler için dua eden Erbaş, Filistin'de, Gazze'de, Sincan Uygur Özerk bölgesi ile Arakan, Keşmir ve dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlum ve mağdurlara Allah'tan yardım diledi.

İşgalci zalimlerin bombaları altında can veren masumların, bebeklerin, kadınların, çocukların bulunduğuna işaret eden Erbaş, onlar için de rahmet diledi.

Erbaş, gençlerin, çocukların Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in yolundan ayrılmaması, "azıp sapmışların" yolundan uzak olmaları için dua etti.

Duanın ardından Erbaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile 75. Yıl Camisinin altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.