Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirli şehidin Odunpazarı ilçesindeki baba evini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, baba Nazif Evcin ve anne Ferah Evcin'e taziyelerini iletti.

Şehit için Kur'an'ı Kerim okunmasının ardından dua eden Erbaş, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" ayeti kerimesini hatırlatarak, "Biz hiçbir şehidimize ölü demiyoruz, onlar diridirler. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle Peygamberimize komşu oldu." ifadesini kullandı.

Taziye ziyaretinde Erbaş'a Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Müftüsü Bekir Gerek de eşlik etti.