Erbaş'tan Ayşenur Eygi İçin Taziye Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoda İsrail askerlerince öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik barbarca saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. İşgale ve zalimlere karşı kahramanca bir direniş sergileyen Filistin halkının her daim yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyor, mazlum Filistin halkını, katil İsrail'e ve zalimlere karşı verdiği mücadelesinde muzaffer olmasını Yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."