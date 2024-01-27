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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Erbaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceleyerek seçimini yaptı. Fotoğrafların anlamlı olduğunu belirten Erbaş, Gazze'deki saldırıların fotoğraflanmasının dünya farkındalığını artıracağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
27.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:50
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erbaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek seçimini yaptı.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy veren Erbaş, "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" adlı karesini seçti.

Erbaş, "Spor"da tercihini, Sergei Gapon'un, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United takımları arasında oynanan müsabakada bir taraftarın sahaya girerek Filistin bayrağı açmasını gösteren "Sahada isyan" fotoğrafından yana yaptı.

" Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da 26 yaşındaki Derya Akdoğan'ın 177 saat sonra enkazdan kurtarıldığı sırada çektiği "Hepimiz birimiz için" başlıklı fotoğrafını oylayan Erbaş, " Gazze: Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toprağa verilmek üzere Aksa Hastanesi morgundan alındığı sırada çektiği "Tarifsiz" fotoğrafını seçti.

"Fotoğrafların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum"

Erbaş, fotoğrafların arasından 5 kare seçtiğini ancak hepsinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Gazze'de yapılan katliamlarda 11 binden fazla çocuğun öldüğünü biliyoruz. İşgalci İsrail'in bombaları altında bebeklerin, masumların öldüğünü biliyoruz. Bunları fotoğraflamak bütün dünyaya ibret olur inşallah. İnsanların Gazze konusundaki farkındalığını artırır inşallah. Bu fotoğrafların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunları görenlerin fotoğrafların konusuyla ilgili bir farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansına da bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkaz altından kurtarılan vatandaşlarla ilgili heyecan ve mutluluğun karelere yansıdığını kaydeden Erbaş, o anları fotoğraflamanın çok önemli bir iş olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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