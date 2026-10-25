Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, ABD’deki Müslümanlara "birlik ve dayanışma" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, ABD’deki Müslümanlara "birlik ve dayanışma" çağrısı yaptı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ABD’de Müslümanların zaman zaman İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Böyle zamanlarda en büyük gücümüz birliğimiz ve kardeşliğimizdir.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ABD'de Müslümanların zaman zaman İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Böyle zamanlarda en büyük gücümüz birliğimiz ve kardeşliğimizdir." ifadesini kullandı.

ABD temasları kapsamında Arpaguş, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen "Dini Liderler Buluşması" programında, din görevlileri, İslami kuruluşların temsilcileri ve dini cemaat liderleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Arpaguş, Müslümanların İslamofobiye ve her türlü ayrımcılığa karşı ortak duruş sergilemesi ve birbirlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ABD'de de Müslümanların zaman zaman İslam karşıtlığı, ön yargı, ayrımcılık ve dışlanmayla karşı karşıya kaldığını belirten Arpaguş, "Böyle zamanlarda en büyük gücümüz birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Etnik, mezhebi ya da kurumsal farklılıkları birlik-beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendiren bir zenginlik olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşanan insani krize de değinen Arpaguş, "Bugün başta Gazze'deki insanlık trajedisi olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulümler, bizim bir arada olmamızı ve birbirimize kenetlenmemizi her zamankinden daha fazla zorunlu hale getirmektedir." şeklinde konuştu.

"Doğru bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar zor"

Konuşmasında dijitalleşmenin toplumsal etkilerine de değinen Arpaguş, teknolojik gelişmelerin bilgiye erişimi kolaylaştırmasına rağmen doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını söyledi.

Arpaguş, "Tam anlamıyla bir küresel etkileşim çağında yaşıyoruz. Dijital teknolojiler sayesinde zaman ve mekan sınırı olmaksızın dünyanın her yeriyle iletişim kurabiliyoruz. Bugün bilgiye ulaşmak son derece kolay, ancak doğru bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar zor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin inanç ve İslam'a ilişkin bilgileri büyük ölçüde dijital mecralardan edindiğine dikkati çeken Arpaguş, bu platformlarda dini aşırılığa, şiddete ve nefrete alet eden akımların bulunduğu uyarısını yaptı. Arpaguş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yanda insanları dinden uzaklaştırmayı hedefleyen sapkın akımlar, öte yandan dini aşırılığa, şiddete ve nefrete alet eden çarpık zihniyetler var. Diğer yandan, insanların inançlarını, duygularını ve değerlerini istismar eden, dini kavramları kendi kirli emelleri için suistimal eden örgütlerin varlığı da hepimizce malumdur. Gençlerimizi bu tür tehlikelerden korumanın yolu, sahih dini bilgiyi onlara kendi dillerinde, kendi sorularına ve sorunlarına cevap verecek şekilde ulaştırmaktır."

"Amacımız, insanları Kur'an ve sünnetin aydınlığıyla buluşturmaktır"

Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın her yerinde insanlara doğru dini bilgiyi ulaştırmayı hedeflediğini belirten Arpaguş, kurumun faaliyetlerinde barış, huzur ve toplumsal dayanışmayı esas aldığını ifade etti.

Arpaguş, "Amacımız, insanları Kur'an ve sünnetin aydınlığıyla buluşturmaktır. Bu amaca yönelik yaptığımız hizmetlerde, tüm insanlığın barışı, huzuru, iyiliği için çalışmayı varoluşsal bir düstur olarak benimsiyoruz." dedi.

ABD'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı veya kurumla işbirliği içinde faaliyet gösteren 38 cami ve mescidin bulunduğunu aktaran Arpaguş, bu ibadethanelerin farklı coğrafyalardan gelen Müslümanlara ibadet ve sosyal dayanışma imkanı sunmasının yanı sıra kimlik bilincinin korunmasına da katkı sağladığını dile getirdi.

Amerika Diyanet Merkezinin bu yapılar arasında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arpaguş, merkezi Türk-İslam medeniyetinin yurt dışındaki en güçlü simgelerinden biri olarak nitelendirdi.

Merkezin kuruluşunda Türk toplumunun bağışlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun ve Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal birikiminin önemli rol oynadığını belirten Arpaguş, Dr. Abdülbaki Keskin gibi isimlerin de büyük emek verdiğini kaydetti.

Arpaguş, merkezde düzenlenen dini ve sosyal faaliyetlerin ABD'deki Müslümanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Kanca ile ABD genelindeki İslami kuruluşların temsilcileri ve dini cemaat liderleri katıldı.

Arpaguş ayrıca, Amerika Diyanet Merkezi'nde sabah namazını da kıldırarak dua etti.

Kaynak: AA
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