Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü
04.03.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile bir araya geldi.

Başkent Üsküp'te, Kuzey Makedonya İslam Birliği binasında yapılan görüşmenin ardından ikili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir iftar programına katılmak üzere Kuzey Makedonya'da bulunduklarını aktaran Arpaguş, "Benim bu Üsküp'e ilk gelişim. Ay sonunda bir toplantı daha var. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Sadece Kuzey Makedonya'da değil, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Balkanlar'da, ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı bütün coğrafyalarda hizmet alanımız neyi gerektiriyorsa o hizmetleri yerine getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Arpaguş, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya selamlar ve sevgiler getirdiklerini ifade etti.

"Büyük Üsküp Camisi işbirliğimizin en büyük sembolü"

Fetahu da Diyanet İşleri Başkanlığının Kuzey Makedonya'daki inananlara karşı büyük özen gösterdiğini, bunun yapılan yatırımlarla kanıtlandığını söyledi.

Ülkesindeki Osmanlı camilerinin restorasyonuna ilişkin yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Fetahu, "Çünkü bunlar, bizi İslam Osmanlı İmparatorluğu dönemine bağlamanın yanı sıra, (Kuzey) Makedonya'nın en güzel çiçekleridir. Türkiye'nin, Diyanet İşleri Başkanlığının ve kurumlarının ülkemizle, Kuzey Makedonya İslam Birliği ile işbirliğinin en büyük sembolü, ibadete açılan ve büyük bir sevinçle karşılanan ülkemizin güzelliği olan Büyük Üsküp Camisi'dir." ifadelerini kullandı.

Fetahu, Büyük Üsküp Camisi'nin inşasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yapılmasına da büyük önem atfettiklerinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un Balkan Din Alimleri toplantısının başkent Üsküp'te düzenlenmesi yönündeki inisiyatifinden dolayı memnuniyetini dile getiren Fetahu, o toplantının en iyi şekilde gerçekleşmesi için azami gayret göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Makedonya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.