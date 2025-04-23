Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'de İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'de İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale\'de İlim Hikmet ve Sanat Merkezi\'nin açılışını yaptı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi yerleşkesinde bulunan Müftülük bünyesindeki İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

23.04.2025 15:04
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi yerleşkesinde bulunan Müftülük bünyesindeki İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun sadece Çanakkale'de değil, Anadolu sınırlarını aşan pek çok coğrafyada yaşandığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale Şehitlerine adlı eserini Medine yollarında yazdığını hatırlatan Erbaş, " Bakü'den Batum'a, Balkanlar'dan Yemen'e, Şam'dan Bağdat'tan Çanakkale'ye gelen binlerce şehidimizin ruhları şad olsun." dedi.

Erbaş, şehitlere hep dua ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"18 Mart Deniz Savaşları Zaferi, ondan hemen sonra Kara Savaşları'nın zaferlerinin gerçekleştiği günler. Bugünler onun için çok önemli. Ondan 5 sene sonra 23 Nisan 1920'de milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, açılışı ve bugünlere gelişimiz. 105 sene sonrasını idrak ediyoruz. Milletimiz her zaman ayakta oluşunu her vesileyle ortaya koydu. Başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere emeği geçenlerin hepsine minnettarız. İşte bugün biz, onların torunları olarak neler yapabiliriz? Onlara layık torunlar oluşumuzu nasıl gösterebiliriz? Bunun gayreti içindeyiz."

"Bizim vazifemiz hikmeti aramak"

Camilerin, şehirlerin kalbi olduğunu, her üniversitede bir caminin bulunduğunu aktaran Erbaş, "Camiler şehirleri medeniyet merkezi yapan mekanlar. Bunun ilk örneği Yesrib'i, Medine-i Münevvere haline getiren Mescid-i Nebevi'dir ama sadece namaz kılınan yerler değildir. Bunun da ilk örneği Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffenin, Allah Resulü Efendimiz tarafından hemen kurulmuş olmasıdır. Yani mektep, gençlerin, çocukların, insanların, doğru dini bilgiye ulaşması bir irfan, ilim, hikmet merkezi özelliğiyle öne çıkmıştır." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz kütüphane medeniyetidir, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetidir. Onun için sadece üniversite öğrencilerimiz için değil Çanakkale'de yaşayan ya da Çanakkale'yi ziyaret etmek için ülkemizin her yerinden buraya gelen, kütüphanemizi, gençlik merkezimizi ziyaret eden herkes için burası bir irfan, ilim, hikmet merkezi olacak. Bizim vazifemiz hikmeti aramak. Hikmeti arayanlara Cenabıhak bir müjde veriyor. 'Allah hikmeti isteyene verir.' yani arayana verir diye vadediyor. O yüzden sevgili gençler biz hikmetin peşinde olalım. Hikmet müminin yitiğidir. O yitiğimizi arayalım, bulalım. Nerede bulursa alır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte burası, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camimizin altındaki gençlik merkezi, bu hikmetin arandığı mekanlardan birisidir. Bunun gibi ülkemizde 1325 gençlik merkezimiz var. Nedir amacımız? İşte bu hikmeti, insanımıza, gençlerimize ulaştırmak."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi. Erbaş, daha sonra merkezi gezerek kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'de İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

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