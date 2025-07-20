Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde şehadete kavuşan kahraman şehitlerimize ve dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize yüce Rabb'imizden rahmet, hayatta olanlara ve tüm kardeşlerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyor; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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