 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı: Gazze'de yaşananlar dünyaya duyurulmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı: Gazze'de yaşananlar dünyaya duyurulmalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu belirtti. Erbaş, Filistin'e Destek Platformu'nun kurulduğunu ve tüm dünyanın artık Gazzelilerin yanında yer aldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı: Gazze\'de yaşananlar dünyaya duyurulmalı
18.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:32
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulması önemli. Ne kadar çok duyulursa İsrail o kadar sıkışır ve şu anda sıkışmış durumda. Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Önder İmam Hatipliler Derneğinin "Kılavuz Gemisi Projesi" kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya gelen 40 üniversite öğrencisini Diyanet İşleri Başkanlığında kabul etti.

Burada konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının en fazla önem verdiği alanların başında gençlik hizmetlerinin geldiğini belirtti.

Filistin'de yaşananlara değinen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin konusunda bir toplantı yapıldığını ve Filistin'e Destek Platformu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Hazreti Muhammed'in, "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz ediniz" hadisine dikkati çeken Erbaş, "Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulması önemli. Ne kadar çok duyulursa İsrail o kadar sıkışır ve şu anda sıkışmış durumda. Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Filistin, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı: Gazze'de yaşananlar dünyaya duyurulmalı - Son Dakika


17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51
Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?

Son Dakika
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacını süslemeye çalışan öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı: Gazze'de yaşananlar dünyaya duyurulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement